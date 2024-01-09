بلينكن : السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستموّلان إعادة إعمار غزة وإدارتها

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن 4 دول عربية رئيسية بالإضافة إلى تركيا اتفقوا على البدء في التخطيط لإعادة إعمار غزة وإدارتها بمجرد انتهاء حرب إسرائيل ضد حماس، وفق وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس.

وقال بلينكن، الذي يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط تهدف في المقام الأول إلى منع انتشار الصراع مع تزايد المخاوف من نشوب حرب إقليمية، إن المملكة العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا سيدرسون في المشاركة والمساهمة في “اليوم التالي”. والسيناريوهات المحتملة للأراضي الفلسطينية التي دمرتها ثلاثة أشهر من القصف الإسرائيلي القاتل.

وقال بلينكن للصحفيين المسافرين معه: “في كل مكان ذهبت إليه، وجدت قادة مصممين على منع انتشار الصراع الذي نواجهه الآن، ويبذلون كل ما في وسعهم لردع التصعيد لمنع اتساع نطاق الصراع”. حسب قوله.

وقال بلينكن: “اتفق زعماء تلك الدول على العمل معًا وتنسيق جهودنا لمساعدة غزة على الاستقرار والتعافي، ورسم مسار سياسي للأمام للفلسطينيين، والعمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة ككل”.

وقال إنهم “مستعدون لتقديم الالتزامات اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة لتحقيق كل هذه الأهداف لتعزيز هذه الرؤية للمنطقة”.

وتضيف أسوشيتد برس: “إن أي خطة ما بعد الحرب في غزة سوف تتطلب موافقة إسرائيلية وفلسطينية على السواء، إلا أن نتنياهو وحكومته لديهما أفكارهما الخاصة بشأن مستقبل غزة والتي من المرجح ألا يقبلها الآخرون. ولا يزال نتنياهو يعارض مفهوم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو الأمر الذي تطالب به المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إذا أرادت تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.