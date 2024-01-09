طائرات تستهدف تجار مخدرات مرتبطين بإيران في السويداء

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام سورية فجر الثلاثاء، إن طائرات حربية شنت غارات جوية عدة استهدفت مواقع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع “تستهدف مواقع مهربي مخدرات”.

واستهدفت الغارات موقعا في بلدة عرمان ومزرعة قرب بلدة ملح وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب، وفق وسائل إعلام سورية.

ورجحت وسائل إعلام سورية أن تكون الطائرات التي شنت الغارات أردنية، فيما لم يصدر بيان رسمي من الجيش الأردني.

وأكدت مصادر لرويترز، تقارير أوردها موقع السويداء 24 الإخباري السوري، عن ثلاث ضربات استهدفت تجار مخدرات بارزين في بلدتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية السورية، فيما أصابت الضربة الرابعة مزرعة قريبة من قرية الملاح.

وكثف الجيش الأردني حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات الشهر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين كانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.

مصدر مطلع، أكد الجمعة الماضية، تنفيذ الأردن غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية، في إطار ملاحقة مهربي المخدرات، حيث شدد على أن الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطا في عمليات التهريب من مهربي مخدرات.

وجدد المصدر تأكيده على أن الأردن “لن يتهاون” في اتخاذ أي إجراءات تحمي مصالحه وحياة أبنائه.

القوات المسلحة الأردنية، بدأت في 17 كانون الثاني 2022، بتغيير قواعد الاشتباك المعمول بها لديها وملاحقة العناصر كافة التي تسعى للعبث بالأمن الوطني.

و”قواعد الاشتباك” هي القواعد التي يلتزم بها الجيش في استعماله القوة أثناء أي عملية عسكرية، وتلجأ لها الجيوش للدفاع عن الوطن والأنفس ومساعدة أشخاص في حالة خطر، أو في رد عدوان خارجي.