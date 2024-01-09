جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود وضباط في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل 4 من جنوده وضباطه في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الرقيب روي تال، (19 عاما)، مقاتل في الكتيبة 94 من لواء الكفار، قتل في معركة جنوب قطاع غزة. والضابط ياكير هكستر، (26 عاما) مقاتل في كتيبة الهندسة 8291، تشكيل هفتي حاش (551)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن الضابط غابرييل بلوم، (27 عاما) مقاتل في فريق هندسة الفرقة 36، سقط في معركة وسط قطاع غزة، وأن الضابط ديفيد شورتز، (26 عاما) مقاتل في كتيبة الهندسة 8219 تشكيل حفتي حاش (551)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 510 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ بينما وصل عدد قتلى ضباط وجنود جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 180 قتيلا.