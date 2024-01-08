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القسام تعلن إحباط محاولة لتحرير أسير إسرائيلي

منذ ساعة واحدة
Israeli soldiers operate in the Gaza Strip amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in this handout picture released on December 6, 2023. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام أنها أحبطت محاولة لتحرير أحد الأسرى الإسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقالت عبر تلغرام إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مكان اعتقدت وجود أحد الأسرى داخله، لكن مقاتلي القسام اشتبكوا معهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وتم التحفظ على بعض مقتنياتهم.
الى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت -خلال اجتماع كتلة حزبهما الليكود- إن الحرب لم تقترب من نهايتها في غزة والجبهة الشمالية، و”ستستمر لأشهر طويلة”، وفق ما نُقل من تصريحاتهما.


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