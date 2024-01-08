القسام تعلن إحباط محاولة لتحرير أسير إسرائيلي

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام أنها أحبطت محاولة لتحرير أحد الأسرى الإسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت عبر تلغرام إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مكان اعتقدت وجود أحد الأسرى داخله، لكن مقاتلي القسام اشتبكوا معهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وتم التحفظ على بعض مقتنياتهم.

الى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت -خلال اجتماع كتلة حزبهما الليكود- إن الحرب لم تقترب من نهايتها في غزة والجبهة الشمالية، و”ستستمر لأشهر طويلة”، وفق ما نُقل من تصريحاتهما.