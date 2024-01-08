مسؤول أميركي: رسالة بلينكن لإسرائيل إنهاء الحرب في أقرب وقت

وطنا اليوم:كشفت “القناة الـ12” العبرية، عن مصادر لها، أن هدف زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، هو “تقديمه طلبا من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب”.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال “إن مجلس الحرب غير مفوض للإعلان عن الانتقال لعمليات محدودة في قطاع غزة”.

وأكدت الصحيفة، أن بلينكين يهدف، كذلك، “على نحو يتيح للفلسطينيين النازحين من الشمال إلى الجنوب العودة إلى مناطقهم في شمالي القطاع، كما سيطالب وزير الخارجية الأمريكي الحكومة الإسرائيلية بتحريك المفاوضات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى، ومضاعفة إدخال المساعدات إلى غزة، وتحويل مستحقات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وتجنب انفجار حرب على الحدود مع لبنان”.

الى ذلك قال مسؤول أميركي رفيع يرافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رحلته لإسرائيل في تصريح لشبكة “إن بي سي” إن الوزير سيبلغ الإسرائيليين بضرورة “إنهاء الحملة العسكرية في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف المسؤول أن بلينكن سيطلب من إسرائيل اللجوء إلى عمليات مركزة لتقليل الضحايا المدنيين، حسب تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن بلينكن أجرى عددا من المحادثات مع زعماء عرب، الاثنين، وذلك في إطار ما يوصف بـ”جهود دبلوماسية لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة”؛ حيث التقى بلينكن في الإمارات برئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كذلك، زار بلينكن كلا من الأردن وقطر، الأحد، مبرزا أن “الولايات المتحدة تعارض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأنها تريد بدلا من ذلك أن تضطلع الدول العربية المجاورة بدور في حكم القطاع مستقبلا”.