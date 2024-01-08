رشقات صاروخية من غزة تجاه تل أبيب بعد 94 يوماً على العدوان

وطنا اليوم:أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، مسؤوليتها عن إطلاق رشقات صاروخية جديدة تجاه تل أبيب، رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ94 على التوالي.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، إنها “قصفت تل أبيب برشقات صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في تل أبيب ومدن أخرى وسط فلسطين المحتلة، ما دفع المستوطنين إلى الفرار بحثاً عن الملاجئ، مشيرة إلى أن 5 صواريخ سقطت عقب إعلان القسام قصف تل أبيب، إلى جانب سماع صفارات الإنذار في أكثر من 30 موقعاً.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام قتل جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال حصيلة الإصابات في صفوف الإسرائيليين، التي بلغت 13 ألفاً، بينهم 2500 جندي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه، وصل عدد الجنود والضباط الجرحى بالمعارك البرية التي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى “1042 ارتفاعا من 1023” تم الإعلان عنهم الأحد.

ولفت جيش الاحتلال إلى أنه منذ بداية الحرب قتل 510 من ضباطه وجنوده، بينهم 176 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت ما يقارب 23 ألفاً من الشهداء وأكثر من 58 ألفا من الجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.