وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور

وطنا اليوم:توفي أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور أمس الأحد عن عمر يناهز 78 عاما، حسبما صرح أفراد من أسرته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

من هو فرانز بيكنباور..

فرانتس بكنباور هو لاعب كرة قدم ألماني سابق ولد في 11 سبتمبر 1945 في ميونخ.

وعند الحديث عن أفضل المدافعين الذين مروا على تاريخ كرة القدم، يتبادر إلى الذهن مباشرة فرانز بيكنباور، أسطورة كرة القدم الألمانية الذي تميز بأسلوبه الأنيق والأدوار القيادية في أرض الملعب.

لقب بالإمبراطور كون اسمه الأول فرانز يذكر الجميع بأباطرة النمسا، وينظر إليه كونه من ابتدع مركز الليبرو، وحقق النجاحات في كل مكان ذهب إليه وفي جميع المنصب.

وخاض الإمبراطور 103 مباريات دولية رفقة ألمانيا الغربية، وشارك في 3 نسخ من كأس العالم ونسختين لليورو، وهو واحد من بين 3 لاعبين نجحوا في التتويج بلقب كأس العالم كلاعب وكمدرب إلى جانب ماريو زاجالو وديديه ديشامب.

وهو أول قائد ينجح في رفع كأس العالم واليورو ودوري الأبطال، وفي عام 2004 تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في قائمة أعظم 100 لاعب على قيد الحياة في العالم.

كما أن نجاحات بيكنباور امتدت على صعيد الأندية رفقة بايرن ميونخ، والذي توج معه بكأس الكؤوس الأوروبية إضافة إلى 3 ألقاب متتالية في دوري الأبطال، والعديد من الألقاب المحلية الأخرى.

وفي نهاية مسيرته انتقل إلى نيويورك كوزموس والذي توج معه ب3 ألقاب في دوري أمريكا الشمالية، ليتم إدراج اسمه في قاعة مشاهير كرة القدم في نيويورك.

وبالتالي ارتبط اسم بيكنباور بنيويورك عبر مسيرته الكروية، كما أن الإمبراطور ولد في يوم 11 أيلول/سبتمبر من عام 1945.

وبعد 56 عاما من ميلاده أصبح هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ نيويورك والولايات المتحدة بسبب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وفي ذلك اليوم تعرضت الولايات المتحدة لهجمات متتابعة بواسطة 4 طائرات نقل مدني، استهدفت أهداف محددة ومن بينهم برجي مركز التجارة العالمي في مانهاتن بنيويورك.

وتسببت أحداث 11 أيلول/سبتمبر عن وقوع عدد كبير من الضحايا وتأثر الاقتصاد الأمريكي، ليتحول تاريخ ميلاد بيكنباور وما قدمه في الملاعب الأمريكية من ذكرى جيدة إلى أخرى مأساوية في تاريخ نيويورك.