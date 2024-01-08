الاحتلال : الجيش بدأ مرحلة جديدة من القتال بغزة

وطنا اليوم:بعد أن غَرِقَ جيش الاحتلال الإسرائيلي وفرقه المدرعة في رمال غزة محاولاً تحقيق هدفه المزعوم، نفّذ انسحابات عديدة بشكل مفاجئ في مختلف الأحياء التي سيطر عليها في مدينة غزة وشمالها، متعارضاً بذلك مع الهدف الذي أعلنه لهذه الحرب.

ومع دخول الحرب شهرها الرابع، ألمح الاحتلال إلى إنهاء عملياته القتالية الرئيسية في شمال غزة بعد تصريحات أعلن فيها أنه أكمل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحركة حماس هناك، فما الموقف الحالي في شمال القطاع؟ وماذا سيكون عليه شكل العمليات؟

وقال إنه فكك القدرات العسكرية لحماس في شمال القطاع، ويركز الآن على فعل الشيء ذاته في الأجزاء الوسطى والجنوبية منه، حيث قال إنه يخطط لاتخاذ نهج مختلف لتدمير الحركة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش بدأ مرحلة جديدة وأقل كثافة من القتال في غزة.

وأضاف هاغاري في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن كثافة العمليات في شمال غزة بدأت بالتراجع فعليا، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل خفض قواته في غزة.

في السياق ذاته سَرَّحَ جيش الاحتلال الإسرائيلي فرقة احتياطية وخمسة ألوية كانت تشارك في القتال داخل قطاع غزة، وهي الفرقة الاحتياطية المدرعة رقم 252 المعروفة باسم فرقة سيناء، واللواء المظلي الاحتياطي رقم 551، واللواء المدرع الاحتياطي رقم 14، بالإضافة إلى ألوية التدريب، وهي: لواء مدرسة قادة فصائل المشاة والمهن (بيسلماخ)، ولواء مدرسة سلاح المدرعات رقم 460، ولواء مدرسة الضباط رقم 261.

ويدعي الجيش أن سبب تسريح هذه الألوية هو بغرض العودة لتدريب قادة جدد، بالإضافة إلى تفاؤل الجيش بانخفاض أعداد الصواريخ التي يجري إطلاقها على إسرائيل، وهذا نصرٌ زائف لم يدُم الاحتفال به طويلاً، إذ احتفلت المقاومة بالسنة الميلادية الجديدة مطلقة رشقة صاروخية كبيرة على مدينة تل أبيب، مما يؤكد قدرة المقاومة على الاحتفاظ بسلاحها الاستراتيجي الأهم، معاكسة للتحليلات والتوقعات الإسرائيلية.