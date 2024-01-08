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إدارة السير: مليون سيارة مسجلة في عمّان وحدها

منذ ساعة واحدة
إدارة السير: مليون سيارة مسجلة في عمّان وحدها

وطنا اليوم:قال مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الدويري، الاثنين، إنّ مليون سيارة مسجلة في العاصمة عمّان وحدها، في الوقت الذي يرتفع العدد إلى مليون ونصف المليون سيارة مع بدء الدوام.
وأضاف العميد الدويري خلال اجتماع في مجلس النواب مع كتلة البرنامج النيابية لمناقشة الازدحامات المرورية في شوارع العاصمة عمّان، أنه يتم تسجيل 11 مليونا ونصف المليون حركة مروية في عمّان يوميا، حيث كُثفت الرقابة التكنولوجية في الشوارع.
أمين عمّان يوسف الشواربه، قال إنّ إيجاد منظومة نقل عام شاملة في أرجاء الأردن كافة من أهم الحلول للحد من الازدحامات المروية حتى لا تدفع المواطن لاستخدام مركبته.
وأشار إلى وجود سلوكيات من بعض السائقين تؤدي إلى ازدحامات مرورية مثل “الوقوف المزدوج، والأماكن الممنوعة”.
وتابع، لا توجد أي مدينة في العالم من دون ازدحامات مرورية.


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