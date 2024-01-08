حادث دهس في العاصمة وتصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان

وطنا اليوم:قالت إدارة السير، إن أحد الأشخاص تعرض لحادث دهس أعلى جسر الشفا بشارع الشهيد باتجاه المدينة الرياضية في العاصمة عمان.

وأكدت الإدارة، الاثنين، على ضرورة استخدام جسور المشاة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ودعت السائقين إلى استخدام أنوار المركبة خاصة في ساعات ما قبل شروق الشمس، ما يوفر الرؤية الواضحة للطريق تجنبا لحوادث الدهس.

وأشارت إدارة السير إلى أن قطع المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة يعد من أهم أسباب الكثافة المرورية والحوادث.

من جهتها قالت إدارة الدوريات الخارجية، إن تم التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق إربد عمان باتجاه العاصمة بالقرب من (طلوع سلحوب).

وأضافت الإدارة أنه لم ينتج عن حادث التصادم إصابات واقتصاره على الأضرار المادية.

وبينت الدوريات الخارجية، أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 100 إلى 174 كم /ساعة على الطريق الصحراوي في منطقة الحسا، كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 80 إلى 158 كم /ساعة على طريق البحر الميت بالقرب من مثلث الرامة، حيث تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.