بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

رسالة لـ حزب الله عبر شاشات مطار بيروت الدولي

منذ 4 ثواني
رسالة لـ حزب الله عبر شاشات مطار بيروت الدولي

وطنا اليوم:أفادت مصادر بتعرض شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى قرصنة إلكترونية.
وظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى “حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، باسم الرب والشعب”، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.
وتقول الرسائل المكتوبة بالعامية اللبنانية: “مطار رفيق الحريري ليس مطار حزب الله وإيران”.
وتضيف: “يا حسن نصر الله لن تجد نصيراً إذا ابتليت لبنان بحرب تتحمل مسؤولياتها وتبعاتها (…) يا حزب الله لن نقاتل نيابة عن أحد”..
ووجهت شركة طيران الشرق الأوسط رسالة إلى المسافرين بشأن العطل الذي طال شاشات مطار بيروت، قالت فيه: “إثر تعطيل مطار بيروت على المسافرين التقيد بالإرشادات الأمنية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:15

إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية دهس شمال القدس

19:06

الصفدي: الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لمحاولات تهجير الفلسطينيين

19:01

مهم من التربية بشأن دوام المدارس

17:56

البطاينة: حل البطالة لا يكمن بالتوظيف في القطاع العام بل بالتشغيل في الخاص الذي يجب أن يكبر بحل معوقاته فيديو وصور

16:43

عمان الأهلية تحصد ذهبية بطولة الجوجيتسو

16:40

غارات وقصف إسرائيلي على مناطق لبنانية حدودية

16:38

الفوسفات تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز R4Eالتي يمنحها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز

16:32

التعليم العالي تطلق اسم المرحوم أ.د ناصر الدين الأسد على مدرجها الرئيسي

16:09

التنمية: حوالي 158 ألف أسرة مستفيدة من المساعدات العينية والنقدية العام الماضي

16:05

الدحدوح بعد استشهاد نجله : الولد البكر فلذة الكبد وروح الروح

15:56

سياحة الأعيان تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

15:52

زين ركّزت جهودها خلال 2023 على توفير تجربة رقمية متكاملة لمشتركيها

وفيات
وفيات الأحد 7-1-2024وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة اللهوفيات الأربعاء 3-1-2024