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وزير المالية: اضطرابات البحر الأحمر ستؤثر على ارتفاع أجور الشحن

منذ ساعة واحدة
وزير المالية: اضطرابات البحر الأحمر ستؤثر على ارتفاع أجور الشحن

وطنا اليوم:قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إنّ الأردن سيتأثر كباقي دول العالم بالاضطرابات التي تحدث على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، من حيث ارتفاع أجور الشحن.
وأكد العسعس أن أسعار الطاقة لن تتأثر بشكل كبير نظرا لأنها تنقل برا، مشيرا إلى أن الأردن نجح عبر سنوات بالحفاظ على استقراره المالي والحفاظ عليه وحماية الطبقة المتوسطة.
وبين خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة المالية للسنة المالية 2024 أن الأردن هو الدولة الوحيدة المستوردة للنفط وحافظت على استقرارها المالي وحيث تم رفع تصنيف الأردن الائتماني.
وأكّد أن الحكومة ماضية بعدم رفع الضرائب على المواطنين والحفاظ على دعم الخبز وأسطوانة الغاز.


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