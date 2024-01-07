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المسلماني : تحية فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وسياجه المنيع

منذ 4 ساعات
المسلماني : تحية فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وسياجه المنيع

وطنا اليوم:كتب النائب الاسبق امجد المسلماني عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحية فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وسياجه المنيع .
واليكم ما كتب :
تحية فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وسياجه المنيع…
نستذكر هنا العطاء الموصول للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن وحماة عزه واستقلاله فلهم منا جميعاً تحية الإجلال والتقدير.
لقد كانت قواتنا المسلحة دوما تضرب أروع الامثله في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وقطع اي يد تمتد بسوء للاردن .
إن ما يجري على الحدود الشمالية للمملكة أكبر من تهريب مخدرات، وإن جيشنا العربي لهم بالمرصاد
وسيبقى شوكة في قلوب كل من تسول لهم انفسهم المساس بهذا الوطن ومواطنيه .
وسيبقى الاردن السند والظهير للشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من قتل وتدمير على أيدي قوات الاحتلال وتشكل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعد كافة تعبيرا واضحا عن موقفنا الشعبي والرسمي بالدعوه المستمره لوقف العدوان على غزة، والتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ولنيل الشعب الفلسطيني حقوقه كامله على ترابه الوطني.
عاش الأردن، عاشت قواتنا المسلحة، عاش الملك، حمى الله الأردن والأردنيين، عاشت فلسطين حرة أبية عربية، والمجد للشهداء،


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