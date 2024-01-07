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الصفدي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

منذ ساعتين
الصفدي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، صباح الأحد، ونظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في غزة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تنتجها الحرب.
الصفدي أكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة.
وتناولت المباحثات ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس.
كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية وإقليمية.


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