مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين في اشتباكات جنين

وطنا اليوم:قتلت مجندة وأصيب أربعة جنود فجر اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة في جنين.

وأعلنت القناة السابعة العبرية مقتل المجندة شاي كرماي، وهي جندية في القوات الخاصة في “IOSh” خلال اشتباكات مخيم جنين.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن أربعة جنود حرس حدود من وحدة ماجلان أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة في جنين، ووصفت اصابة اثنين منهم بالخطيرة.

وبينت القناة السابعة أن عدد قتلى جيش الاحتلال في الضفة منذ بدء طوفان الاقصى هو 60.