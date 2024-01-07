استشهاد 6 فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية في جنين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 6 مواطنين، فجر اليوم الأحد، بقصف اسرائيلي جنوب مدينة جنين.

وأضافت الصحة في بيان لها، أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين.

والشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.