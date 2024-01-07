بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد 6 فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية في جنين

منذ 3 ساعات
استشهاد 6 فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية في جنين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 6 مواطنين، فجر اليوم الأحد، بقصف اسرائيلي جنوب مدينة جنين.
وأضافت الصحة في بيان لها، أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين.
والشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.
وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

مهيدات ينفي وجود مافيا تتحكم بأسعار الأدوية في الأردن

11:19

أجواء لطيفة بمناطق البادية ودافئة بالأغوار والعقبة

11:15

صناعة عمان تنظم زيارة لأعضاء منتدى شباب الأعمال الى مصنع مهنة

11:13

قصص مأساوية لفلسطينيين يضطرون للتخلي عن جثامين أحبائهم

11:06

واشنطن بوست : نجاح إسرائيل في حرب ضد حزب الله سيكون صعبا

10:58

المقاومة بغزة تكشف عن أسلوب جديد لتواصل الاحتلال مع المخبرين

10:52

صحيفة تركية : اتصالات وثيقة بين دحلان والموقوفين في قضية تجسس الموساد

10:09

أمنية في العام 2023: تعزز ريادتها في قطاع الاتصالات الأردني بتحقيق إنجازات نوعية

10:06

تل أبيب تبلغ واشنطن باتخاذ إجراء عسكري لإزالة حزب الله حال فشلت الدبلوماسية

09:56

عريضة بريطانية لطرد سفيرة الاحتلال تجمع 80 ألف توقيع في يوم واحد

09:53

وفيات الأحد 7-1-2024

09:44

الصفدي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

وفيات
وفيات الأحد 7-1-2024وفيات الجمعة 5-1-2024وفيات الخميس 4-1-2024ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة اللهوفيات الأربعاء 3-1-2024