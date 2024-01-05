العثور على جثة خمسيني متوفيًا داخل مركبته في الكرك

وطنا اليوم:عثرت الأجهزة الأمنية، قبل ظهر الجمعة في الكرك، على جثة رجل خمسيني متوفى داخل مركبته، بعد أن قام بركنها على جانب طريق عام.

وفي التفاصيل، قام ذوو رجل خمسيني ليلة الخميس، بإبلاغ الجهات الأمنية في الكرك، عن فقدانه بعد خروجه من المنزل بمركبته صباحا، الا انهم لم يستطيعوا العثور عليه أو الاتصال به منذ ساعات المساء مشيرين إلى أنه يعاني من أمراض القلب.

وبحسب المعاينة الأولية، لم يظهر ما يشير الى أي شبهة جنائية، فيما تم اخلاء الجثة لمركز اقليم الجنوب للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة