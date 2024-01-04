العراق يتهم التحالف مسؤولية قصف مقر الحشد الشعبي ببغداد

وطنا اليوم:بعدما وصفت مصادر أمنية عراقية ما حصل اليوم من استهداف لمقر الحشد الشعبي بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في قلب العاصمة بغداد بـ”التطور الخطير جداً”، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بياناً عاجلاً.

وأكد البيان اليوم الخميس، أن استهداف أحد المقار الأمنية في بغداد بمسيرة اعتداء سافر على السيادة.

كما أضاف أن استهداف مقر أمني في بغداد حادث مرفوض جملة وتفصيلا.

وحمّلت القوات المسلحة التحالف الدولي مسؤولية الهجوم في بغداد، مشددة على أن استهداف المقرات الأمنية يقوض جميع التفاهمات معه.

كذلك رأت هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً واعتداء على العراق وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق، وفق البيان.

يذكر أن طائرة مسيرة كانت استهدفت مقراً لفصائل مسلحة موالية لإيران شرقي العاصمة العراقية، اليوم الخميس، وفق ما نقلت رويترز.

كما لفتت مصادر طبية إلى مقتل اثنين على الأقل من مقاتلي الفصائل المسلحة وإصابة 5 آخرين.

في حين رفع الحشد الشعبي درجة استنفاره، ودخل في حال إنذار قصوى بكافة مقاره.

أتت تلك الضربة بعد هجمات عدة شهدتها الأسابيع الماضية، طالت قواعد عسكرية للتحالف تضم قوات أميركية سواء في العراق أو سوريا، وتبناها ما يعرف بتنظيم “المقاومة الإسلامية في العراق” الذي يضم إلى جانب النجباء، حزب الله العراقي، وغيرهما.

وكانت تلك “المقاومة” توعدت بتنفيذ مزيد الهجمات على القواعد الأميركية، ما لم تتراجع واشنطن عن دعمها المنقطع النظير لإسرائيل خلال حربها على قطاع غزة والتي دخلت شهرها الثالث.

كما جاء هذا الهجوم بعد يومين على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني. وأتى أيضاً بعد نحو أسبوع على اغتيال طال رضي موسوي القيادي الرفيع بالحرس الثوري الإيراني في سوريا.

ومعلوم أن تلك الفصائل الموالية لإيران والمدعومة منها كانت دعت وعملت تحت مسمى “توحيد الساحات” الذي يهدف إلى تحريك أكثر من جهة في ظل المواجهة والحرب الذائرة بين إسرائيل وحماس في غزة.