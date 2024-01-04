تعرف على رئيس وزراء الكويت الجديد المحب للأردن

وطنا اليوم:أبدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاسبق الدكتور مروان المعشر تفاؤله بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، وفق قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وقال المعشر إن السالم محب جدا للأردن وتربطه فيه صداقات كبيرة، مشيرا إلى أن علاقتهما ببعض كالأخوة منذ أن درسا الدكتوراة معا في جامعة هارفرد، ثم عملا كسفيرين للأردن والكويت في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عملا وزيران لخارجيتي البلدين في ذات الفترة.

وأضاف، أن السالم كان سبيلا لمنح الأردن 25 ألف برميل نفط يوميا من الكويت دون مقابل خلال فترة الحرب في العراق عام 2003 جراء انقطاع النفط العراقي عن الأردن.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الكويتي الجديد زار الأردن عدة مرات ويعرفها جيدا، كما يعرف الكثيرين من القادة والمسؤولين الأردنيين.

وأكد المعشر أن نبأ تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي هو خبر جيد للكويت والأردن والأمة العربية بأسرها، مشيرا إلى أن السالم رجل من اكفأ الرجال.

وتوقع إنعكاسات ايجابية للقرار على الأردن، كما على دولة الكويت الشقيقة، مشيرا إلى أن الرئيس من شق “السالم” في آل الصباح، وهو ما يعتبر إعادة لشق السالم إلى دائرة صنع القرار في دولة الكويت

وأعلنت الكويت، الخميس، تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء في أول قرار يصدره الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه صدر “أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة”.

ويأتي تعيين محمد الصباح خلفا للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الذي تولى رئاسة الحكومة ابتداء من يوليو 2022.

وتولى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم بعد أدائه اليمين الدستورية ليصبح الأمير الـ17 للكويت، خلفا لأخيه الأمير نواف، الذي توفي يوم 16 ديسمبر عن 86 عاما.