عبوة نارية تنفجر وتصيب عين لاعب الرمثا عز الدين العواقلة

وطنا اليوم:كتب الصحفي الرياضي المتخصص مفيد حسونة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الخميس عن لاعب نادي الرمثا تحت 18 الشاب عز الدين العواقلة الذي تعرض لحادثة أصابت عينه إصابة خطيرة اثناء حفل عائلي.

وأضاف حسونة انه الشاب يحتاج وقفة اسناد من كافة الجوانب ودعماً داخلياً وخارجياً لمواصلة العلاج خارج الاردن.

وتالياً ما نشره حسونة على صفحته:

الشاب عزالدين العواقله موهبة من عمق الرمثا نراقبها منذ فترة وهو يشق طريقه مع فريق الغزلان ويسجل الاهداف ويمتعنا بموهبته العاليه في كل المباريات التي يشارك فيها وهو. الان في سن البلوغ (17) عاما وسجل ثلاثة اهداف بدوري المحترفين

عزالدين تعرض الليلة الماضيه لحادثه وهو بحفل عائلي خاص اصابت عينه اصابة بالغة جدا بعدما انفجرت احدى عبوات الالعاب الناريه بعينه .. يارب سترك وعفوك .

قبل قليل تواصلت مع المربي الفاضل غازي السموعي الذي يلازمه دوما فابلغني انه خرج للتو من غرفة العمليات

الموهبه الشابه تحتاج وقفة اسناد من كافة الجوانب وباذن الله سيعود الى الملاعب من جديد وباذن الله سيرتدي قميص منتخب النشامى كما كان يطمح ويحلم

كل ما يحتاجه الان الى جانب دعاء الجميع مواصلة علاجه ربما خارج الوطن ودعمه معنويا والوقوف الى جانبه وباذن الله سيعود من جديد

وبطبيعة الحال فان الرمثا نراها دوما عائلة واحده اليد باليد فلن يقصروا باستاد موهبتهم واتمنى ان يكون لاتحاد كرة القدم دورا في الحرص على اعادة نجم الرمثا ومنتخب الناشئين الى الملاعب لاننا نحتاح لمثل هذه الموهبة

اذكركم بخالص الدعاء لهذا الشاب