دول غربية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فورا

وطنا اليوم:دعت عدة دول غربية مواطنيها لمغادرة لبنان، وسط مخاوف من اتساع الحرب في غزة، بعد أن اغتالت إسرائيل قيادات من حركة حماس في بيروت.

وأصدرت كل من كندا والسويد وألمانيا والدنمارك بيانات تطالب رعاياها بعدم السفر إلى لبنان ومغادرته فوراً للمتواجدين فيه.

وطالب بيان وزارة الخارجية الألمانية، المواطنين الألمان إلى مغادرة لبنان بسبب النزاعات العسكرية الدائرة في المنطقة الحدودية مع إسرائيل والتي قد تتصاعد لاحقا.

وحذر البيان المواطنين بشأن ضرورة الابتعاد عن التجمعات والتظاهرات في لبنان.

من جهتها طالبت كندا رعاياها بالتفكير بمغادرة البلاد، بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.