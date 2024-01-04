الصناعة والتجارة : سيتم رفع اسعار الطحين الموحد

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة إنه سيتم رفع اسعار الطحين الموحد بقيمة 3.6 دينارا ليصل سعر الطن الواحد الى 167 دينارا بينما كان سعره الشهر الماضي 163.4 دينارا للطن.

وأكد ، أنه تم اعادة النظر بأسعار الطحين وهو إجراء اعتيادي ويتم إتخاذه شهريا حسب المتغيرات التي تطرأ على اسعار المحروقات وأي متغيرات أخرى تتعلق بكلف إنتاج مادة الخبز.

وشدد على أنه لن يكون هنالك تأثير على كلف إنتاج أو أسعار الخبز ولا تغيير عليها على الإطلاق، مشيراً إلى وجود تأكيدات حكومية صدرت عدة مرات بالإلتزام بدعم مادة الخبز من باب التخفيف عن كاهل المواطنين.

وذكر في حديث له عبر إذاعة الأمن العام الخميس، أن الحكومة تجري هذا التغيير منذ سنوات، استنادا لقرارات مجلس الوزراء بإعادة النظر بسعر الطحين الموحد، عند أي تعديل على اسعار المحروقات او اي متغيرات اخرى تطرأ على كلف إنتاج مادة الخبز، بما يحافظ على بقاء كلف انتاج ثابتة، وبالتالي استقرار اسعار الخبز وثباتها عند الاسعار المحددة لكافة الاصناف.

واضاف ، عندما يتم رفع اسعار المحروقات يتم تخفيض اسعار مادة القمح المباعة للمطاحن، بذات القيمة التي ارتفعت فيها اسعار المحروقات، وإذا انخفضت اسعار المحروقات يتم رفع اسعار مادة القمح المباعة للمطاحن بنسب توازي نسبة انخفاض اسعار المحروقات.

وتطرق إلى ان الحكومة تدعم كل طن قمح مباع للمطاحن بمعدل 117 دينارا لكل طن، مقدرا أن تبلغ قيمة الدعم هذا العام لمادتي القمح والشعير 226 مليون دينار، منها 143 مليون لدعم مادة القمح، للمحافظة على اسعار الخبز في إطار الحماية الاجتماعية لهذه المادة الأساسية.