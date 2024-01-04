البيت الأبيض: حماس منظمون كقوات عسكرية ولديها قدرات كبيرة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأربعاء، إن “حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة في قطاع غزة”، غير أن “واشنطن تؤمن أن الجيش الإسرائيلي قادر على تقويض قدرة الحركة على شن هجمات داخل إسرائيل”، بحسب زعمه.

وأضاف كيربي، أن واشنطن “لا نؤمن أن الهجوم العسكري سيقضي على فكر حماس”، مستدركا: “نتقبل فكرة أن حماس ستظل موجودة”.

وأوضح أن “أفراد حماس منظمون كقوات عسكرية وليس مجرد مجموعة لديها قدرات وهيكلية عسكرية”.

وأشار كيربي، إلى أن “محادثات الإفراج عن الرهائن من غزة جارية وبجدية”.

وأكد أن بلاده “ستعمل على الحفاظ على وجود عسكري في منطقة الشرق الأوسط، حتى لا تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس”.