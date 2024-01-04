بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

البيت الأبيض: حماس منظمون كقوات عسكرية ولديها قدرات كبيرة

منذ 7 ثواني
البيت الأبيض: حماس منظمون كقوات عسكرية ولديها قدرات كبيرة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأربعاء، إن “حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة في قطاع غزة”، غير أن “واشنطن تؤمن أن الجيش الإسرائيلي قادر على تقويض قدرة الحركة على شن هجمات داخل إسرائيل”، بحسب زعمه.
وأضاف كيربي، أن واشنطن “لا نؤمن أن الهجوم العسكري سيقضي على فكر حماس”، مستدركا: “نتقبل فكرة أن حماس ستظل موجودة”.
وأوضح أن “أفراد حماس منظمون كقوات عسكرية وليس مجرد مجموعة لديها قدرات وهيكلية عسكرية”.
وأشار كيربي، إلى أن “محادثات الإفراج عن الرهائن من غزة جارية وبجدية”.
وأكد أن بلاده “ستعمل على الحفاظ على وجود عسكري في منطقة الشرق الأوسط، حتى لا تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:10

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان.. واستمرار البحث عن ناجين

10:02

محتجزة إسرائيلية سابقة: نتنياهو يريد الانتصار على حساب الرهائن

09:50

وفيات الخميس 4-1-2024

09:43

بوليتيكو: تحالف يمين عنصري متطرف ومؤيد لإسرائيل وراء الإطاحة برئيسة هارفارد

09:32

واشنطن: تل أبيب لم ترتكب جرائم إبادة في غزة ولا دليل على ذلك

09:25

10 إصابات بحوادث سير في عمان وعجلون

09:18

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

09:11

حزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره بغارة إسرائيلية على الناقورة

09:05

مقتل إمام مسجد بالرصاص خارج مسجد في ولاية نيوجيرسي

07:49

ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة الله

22:38

الرواد ضمن قائمة فوربس لاقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الاوسط لعام

21:00

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي السماوي والشنيكات 

وفيات
وفيات الخميس 4-1-2024ممدوح عبد المهدي البلوش (أبو راشد) في ذمة اللهوفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024وفيات الإثنين 1-1-2024