واشنطن: تل أبيب لم ترتكب جرائم إبادة في غزة ولا دليل على ذلك

وطنا اليوم:واصلت إسرائيل قصفها على مناطق عدة في قطاع غزة، حيث ارتكبت 10 مجازر خلال 24 ساعة، موقعة عشرات الشهداء، وفيما تعقد محكمة “العدل الدولية” بعد أسبوع، أولى جلسات محاكمة الاحتلال بارتكابه إبادة جماعية، أكدت الخارجية الأمريكية أنها لا ترى أعمالا بخصوص هذه التهمة في القطاع.

وقد استشهد 15 مواطنا إثر قصف على خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت الآليات الإسرائيلية المدفعية بشكل عنيف، محيط مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في المدينة. كما أفاد شهود بأن المقاتلات الحربية قصفت محيط مسجد “الخلفاء الراشدين في جورة العقاد غرب خان يونس”، ما خلف أضرارا في المسجد.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، تم قصف عدة أهداف بعد ساعات من إنذار الجيش الإسرائيلي لسكان 7 أحياء سكنية منه بالإخلاء الفوري.

وأفاد شهود عيان بأن أحدث الغارات الإسرائيلية استهدفت “منزلا في منطقة السوارحة غرب النصيرات”

كذلك استشهد 3 مواطنين عقب قصف في منطقة خربة العدس في رفح، واستهدفت الطائرات مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد “عائشة” (شرق).

كما سقط آخرون في غارات استهدفت منازل المواطنين في المحافظة الوسطى في القطاع، فضلا عن إصابات تم نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما قصفت طائرات منزلاً لعائلة أبو أسد في دير البلح.

ووصل عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 إصابة”، حسب وزارة الصحة في القطاع، التي أضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 128 شهيدا، إضافة إلى إصابة 261 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وعلى خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

واعتبر البيت الأبيض أن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية حول ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لا أساس لها وأنها تؤتي نتائج عكسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن “الدعوى لا أساس لها، وتؤتي نتائج عكسية، ولا تستند إلى أي حقائق”.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمره الصحافي اليومي “لا نعتقد أن هذا إجراء مجدٍ في الوقت الحالي”.

ورفض ميلر الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا إلى تل أبيب التي تُعتبر الولايات المتحدة حليفها الأول في العالم وأكبر داعم عسكري لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة “لم ترصد حتى الآن أي أعمال تشكل إبادة جماعية” في العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 90 يوما.