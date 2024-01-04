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مقتل إمام مسجد بالرصاص خارج مسجد في ولاية نيوجيرسي

منذ ساعة واحدة
مقتل إمام مسجد بالرصاص خارج مسجد في ولاية نيوجيرسي

وطنا اليوم:قُتل إمام مسجد أمريكي، برصاصات عدة أصابته أمام مسجده في نيوراك، بحسب ما أعلنت سلطات ولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك والتي استبعدت في الوقت الراهن أي دوافع عنصرية للجريمة.
وقال مدعي عام ولاية نيوجيرسي مات بلاتكين إن الضحية يدعى حسن شريف وقد أصيب أمس الأربعاء برصاصات عدة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث ما لبث بعد بضع ساعات أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.
وأضاف بلاتكين “لا نعرف بعد الدافع وراء هذه الجريمة، لكن الأدلة التي جُمعت حتى الآن لا تشير إلى أنه ما جرى كان عملاً بدافع التحيز أو عملاً من أعمال الإرهاب الداخلي”.
وتابع “في ضوء الأحداث العالمية، ومع تزايد التحيز الذي تعاني منه العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ولايتنا كثيرون في نيوجيرسي الآن يخالجهم شعور متزايد بالخوف”.
وأوضح المدعي العام أن عدد المسلمين الأمريكيين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.
بدوره، قال تيد ستيفنز، المدعي العام لمقاطعة إسيكس، أن إمام المسجد أصيب بأكثر من رصاصة.
وأضاف “لا يبدو أن الإمام كان ضحية جريمة تحيز أو أن الأمر يتعلق بالإرهاب”.
وتابع “نحن ملتزمون بإحقاق العدالة لعائلة الإمام”، واصفاً ما حدث بأنه “جريمة غادرة”


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