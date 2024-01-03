وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب إقليمية.

وأضاف الصفدي عبر إكس، أن “جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان ترجمة لهذه الأجندة التي تنفذ قتلا وتدميرا. سيدفع الجميع ثمن استباحة القانون الدولي وعدم كبح هذ التطرف”.