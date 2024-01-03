بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب إقليمية.
وأضاف الصفدي عبر إكس، أن “جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان ترجمة لهذه الأجندة التي تنفذ قتلا وتدميرا. سيدفع الجميع ثمن استباحة القانون الدولي وعدم كبح هذ التطرف”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:00

مندوباً عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي السماوي والشنيكات 

20:42

نصر الله: أرض فلسطين من النهر إلى البحر هي فقط للفلسطينيين

20:38

وفاتان بحادثي سير وصعق منفصلين في الكرك

20:23

مذيعة إسرائيلية تحمل سلاحاً على الهواء مباشرة

20:15

انخفاض قياسي فى درجات الحرارة فى السويد وفنلندا

20:10

جمعية جماعة الإخوان المسلمين تدين اغتيال الشهيد صالح عاروري

20:09

ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي في إيران إلى 211

19:55

كتلة العدالة النيابية تزور مديرية الأمن العام

19:49

الاغتيالات شغل عصابات !!

19:45

كيف غير نتنياهو دور أمريكا في الشرق الأوسط؟

19:35

الاردن يدين الهجوم الإرهابي في كرمان الايرانية

19:31

الخدمات الطبية والضمان توقعان اتفاقية لعلاج حالات الحوادث وإصابات العمل

وفيات
وفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023