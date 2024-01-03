الموساد: لتعلم كل أم عربية شارك ابنها في المذبحة في غلاف غزة أن دمه مهدور

وطنا اليوم:أكد رئيس جهاز “الموساد” دافيد برنياع، خلال جنازة رئيس الموساد السابق تسفي زامير، أن “كل أم عربية ستعرف أنه إذا كان ابنها مشاركاً في مجزرة 7 أكتوبر، فإن مصيره الموت”.

وأضاف برنياع، بعد أقل من يوم على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، “لتعلم كل أم عربية شارك ابنها في المذبحة في غلاف غزة أن دمه مهدور”.