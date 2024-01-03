بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

العثور على جثتي طبيب مصري وزوجته بشقتهما في ظروف غامضة

منذ 5 ثواني
العثور على جثتي طبيب مصري وزوجته بشقتهما في ظروف غامضة

وطنا اليوم:شهدت منطقة المعصرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، جريمة غامضة، حيث عثرت أجهزة الأمن على جثتي طبيب وزوجته مقتولين في شقتهما.
وتلقت السلطات بلاغا من جيران الطبيب بانبعاث رائحة كريهة من شقة الطبيب وعدم وجود أحد داخلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، واقتحمت الشقة لتعثر على جثتي الطبيب وزوجته مقتولين داخلها.
وعاينت أجهزة الأمن الشقة لمعرفة ظروف الجريمة وملابساتها وكيفية دخول الجناة ودوافعهم، كما تم استجواب شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الواقعة ومعرفة آخر من تردد على الضحايا.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق حيث كلفت أجهزة الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:18

الخوالدة: “الأردنية” تشهد تميزا مؤسسيا غير مسبوق

16:13

مندوباً عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي آل مراد بالمرحوم سمير عيسى مراد

16:05

العدالة والإصلاح: إغتيال العاروري محاولة يائسة لحكومة الكيان المأزومة وفشلها بتحقيق أهدافها في غزة

15:43

اخر قرارات رئاسة الوزراء

15:37

الحوثيون يستهدفون سفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

15:33

مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain Esports Jo.. جهود متواصلة لتعزيز مكانة الأردن في المنطقة والعالم

15:29

إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شرقي غزة

15:23

قتلى وجرحى بانفجار قرب مقبرة قاسم سليماني

15:08

مسيرة للمحامين الأردنيين تنديدا باغتيال العاروري وتضامنا مع غزة

14:57

جنوب أفريقيا: لن ننسى فلسطين وسنكافح لوقف الإبادة بغزة

14:52

اشتية: على العالم إسقاط الطعام على غزة بالمظلات

14:21

بعد اغتيال العاروري.. ما سيناريوهات رد حزب الله على إسرائيل؟

وفيات
وفيات الأربعاء 3-1-2024وفيات الثلاثاء 2-1-2024وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023