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إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شرقي غزة

منذ ساعة واحدة
إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شرقي غزة

وطنا اليوم:أسقط مقاتلو فصائل فلسطينية في قطاع غزة طائرة استطلاع للاحتلال الإسرائيلي من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة، وفقا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقالت كتائب القسام، عبر منصة (تليغرام)، الأربعاء، إنّ العملية مشتركة بين مقاتليها ومقاتلي كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية.
وأعلنت كتائب القسام في بيان مقتضب لاحق عن السيطرة على طائرة مسيّرة إسرائيلية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، واستهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة.
كما أعلنت كتائب القسام استهداف مقر قيادة وتجمعات لجنود الاحتلال شرق جبل الريس بقذائف الهاون.
واستهدف مقاتلو القسام وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تجمعا للآليات الاحتلال شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون.
ودك مقاتلو القسام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، وتجمعاً آخرا لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي التفاح والدرج بمدينة غزة.


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