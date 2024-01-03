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قتلى وجرحى بانفجار قرب مقبرة قاسم سليماني

منذ ساعتين
قتلى وجرحى بانفجار قرب مقبرة قاسم سليماني

وطنا اليوم:قتل نحو 73 شخصا الأربعاء جراء انفجارين وقعا قرب مرقد اللواء الإيراني قاسم سليماني تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران.
ونقل تلفزيون (برس.تي.في) الإيراني عن نائب محافظ كرمان القول إن الانفجارين كانا “هجوما إرهابيا”. ونسب التلفزيون إلى رئيس الطوارئ الطبية في كرمان القول إن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مسير زوار مرقد سليماني.
وذكر التلفزيون أن نحو 105 شخصا أصيبوا في الانفجارين.
ونشرت وكالة مهر للأنباء في وقت سابق اليوم مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف أشخاص تجمعوا لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.
وكان دوي انفجارين سمعا قرب مرقد اللواء الإيراني، قاسم سليماني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران، الأربعاء، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.
وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن “سماع دوي انفجار ثانٍ” في المكان ذاته.
وقال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي إن انفجاري كرمان هجوم إرهابي.
وتحدث التلفزيون الإيراني عن وقوع إصابات جراء تدافع أشخاص عقب الانفجار، فيما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن اسطوانات غاز تسببت في الانفجار. إلا أن وكالة إرنا قالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار في كرمان نتيجة هجوم إرهابي أو انفجار أسطوانة غاز.
ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف أشخاص تجمعوا لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.


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