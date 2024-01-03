جنوب أفريقيا: لن ننسى فلسطين وسنكافح لوقف الإبادة بغزة

وطنا اليوم:قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور،”لن ننسى فلسطين أبدا، وسيتواصل كفاحنا من أجل العدل والحرية للفلسطينيين أمام العالم، ولوقف الإبادة الجماعية بغزة”.

ودعت باندرو أمام حشد من المسلمين في البلاد إلى “دعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بلادها ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل العليا، ردا على جرائمه في قطاع غزة”.

وأضافت: “علينا الكفاح كمواطنين جنوب أفريقيين، لتحريك العالم الذي فشل في وقف المجازر بحق الفلسطينيين، ومنع الاحتلال من مواصلتها”.

وشددت على أن مجلس الأمن والأمم المتحدة، بهذا الشكل، “غير قادرة على الدفع بعملية سلام، وعلينا أن نكافح من أجل أن يكون هناك تحرك يوقف الإبادة الجماعية التي تجري”.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت الجمعة الماضية، طلبًا لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية ما وصفته بسلسلة انتهاكاتها خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، وعدم التزامها بـ”منع جريمة الإبادة الجماعية”.

ولليوم التاسع والثمانين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، ما أدى لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء نحو 22 ألف شهيد، إضافة إلى إصابة 56 ألفا و770 آخرين، معظمهم أطفال ونساء