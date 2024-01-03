الاحتلال يرتكب 10 مجازر استشهد فيها 128 شخصا خلال 24 ساعة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 128 شهيدا و261 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الأربعاء.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات تدعو سكان سبعة أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لإخلاء منازلهم.

ودعا جيش الاحتلال الفلسطينيين في الأحياء السبعة بمخيم النصيرات للتوجه إلى الملاجئ في دير البلح وسط القطاع، زاعما حفاظه على صحة وسلامة المدنيين.

وجاء في المنشورات التي وزعها: “المنطقة التي أنت فيها هي منطقة حرب خطيرة. إن الجيش يعمل بقوة في المنطقة التي تعيش فيها. وقد أعذر من أنذر”.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 22.313 شهيدا، و57.296 إصابة، أغلبهم من الأطفال والنساء؛ منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي.