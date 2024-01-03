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رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية الإماراتي يبحثان أوجه التعاون

منذ 3 ساعات
رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية الإماراتي يبحثان أوجه التعاون

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، وزير دولة للتِّجارة الخارجيَّة الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزِّيودي.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي حضره وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سموّ الشَّيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان رئيس دولة الإمارات.
وبحث الخصاونة مع الوزير الإماراتي أوجه التَّعاون المشترك في مجالات التِّجارة والاستثمار وسُبُل تعزيزها وتطويرها، والمضيّ قُدُماً في مشاريع الشَّراكة والتَّعاون التي تمَّ إقرارها؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.
وأعرب رئيس الوزراء عن دعم الأردن لاستضافة دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة للمؤتمر الوزاري الثَّالث عشر لمنظَّمة التِّجارة العالميَّة الذي سيُقام خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي، والذي سيشهد مشاركة وزراء ومسؤولين من (164) دولة من الدول الأعضاء في المنظَّمة، مؤكِّداً مشاركة الأردن بمستوى عالٍ في هذا المؤتمر.
كما ثمَّن الخصاونة جهود دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف لتغيُّر المناخ (COP28) الشَّهر الماضي، والذي شهد الإعلان عن العديد من المبادرات المهمَّة.
بدوره، ثمَّن وزير دولة للتِّجارة الخارجيَّة الإماراتي دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني ومشاركته الفاعلة في مؤتمر الأطراف لتغيُّر المناخ (COP28) وفي جميع المحافل المهمَّة، ما يُترجم عُمق العلاقات الأخويَّة بين البلدين الشَّقيقين وتميُّزها على جميع المستويات.
كما أكَّد الزِّيودي سعي البلدين الحثيث للمزيد من التَّعاون والشَّراكة في مجالات التِّجارة والاستثمار، مُعرباً عن تطلُّعه لمشاركة أردنيَّة فاعلة في المؤتمر الوزاري الثَّالث عشر لمنظَّمة التِّجارة العالميَّة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الأردن في مجال الغذاء والدَّواء في ظلِّ إنشاء مؤسَّسة الإمارات للدَّواء.


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