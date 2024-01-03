مصدر امني: من تم القبض عليهم ليسوا سياسيين او متنفذين

وطنا اليوم:نفى مصدر امني ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن قرب كشف الاجهزة الامنية عن سياسيين كبار وحيتان متورطين في عمليات شبكات المخدرات وتهريب الاسلحة من الخارج وقا ان لاصحة لهذه الشائعة وان من تم القبض عليهم ليسوا سياسيين او متنفذين اصحاب قوة مؤثرة.

ولفت المصدر الى ان كتابًا روجوا للرواية حتى ظن البعض انها صحيحة.

وكان الكاتب حسين الرواشدة اشار اليوم عبر يومية الدستور العريقة شبه الحكومية انه قريباً .. «حيتان» مخدرات كبار في «القفص».. وان لديه معلومات تشير إلى أن حملة أمنية بدأت، منذ ثلاثة أسابيع، وتمكنت من إلقاء القبض على شبكة مخدرات خطيرة، يديرها مجموعة من هؤلاء « الأباطرة»، تضم شخصيات معروفة، بعضها يعمل في مجال البزنس السياسي، وبعضها كان له سوابق في التهريب على مستوى دولي، لكن لم يتم الإعلان عن أسماء هؤلاء المتورطين حتى الآن، ربما لعدم انتهاء التحقيقات معهم، وربما لأسباب أخرى.

ولفت الى شبكة واسعة من الأشخاص المحسوبين على خط النفوذ غير المشروع، والبزنس السياسي سيعلن عنها.