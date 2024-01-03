جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بمقتل ضابط في صفوفه خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الرائد ميرون موشيه غيرش (21 عاما)، مقاتل في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 509.