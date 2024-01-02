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عاجل/ إسرائيل تغتال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بعد ساعات من اجتماعه مع حسن نصرالله.

منذ 7 دقائق
عاجل/ إسرائيل تغتال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بعد ساعات من اجتماعه مع حسن نصرالله.

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