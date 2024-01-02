من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
19:51
مقتل نائب رئيس المكتب السياسي في حماس بانفجار الضاحية الجنوبية
19:46
عاجل/ إسرائيل تغتال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بعد ساعات من اجتماعه مع حسن نصرالله.
19:43
أبو حماد : لا أردنيين بين المصدرين إلى إسرائيل
19:34
4 شهداء وإصابات عدة في استهداف إسرائيلي لمكتب لحماس في بيروت
19:24
البنك المركزي: 3.2 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج
19:21
غالانت: إذا لم ننتصر بغزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط
19:17
مهيدات: نمو صادرات الأدوية خلال 2023 ومواصلة المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
19:13
الاحتلال يغتال الأسير عبدالرحمن البحش
19:06
انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت
18:41
العداءة الذهبية غيردا تسعى لفوزها الخامس في ماراثون دبي
الرئيسية
عربي دولي
عاجل/ إسرائيل تغتال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بعد ساعات من اجتماعه مع حسن نصرالله.
منذ 7 دقائق
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:51
مقتل نائب رئيس المكتب السياسي في حماس بانفجار الضاحية الجنوبية
19:43
أبو حماد : لا أردنيين بين المصدرين إلى إسرائيل
19:34
4 شهداء وإصابات عدة في استهداف إسرائيلي لمكتب لحماس في بيروت
19:24
البنك المركزي: 3.2 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج
19:21
غالانت: إذا لم ننتصر بغزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط
19:17
مهيدات: نمو صادرات الأدوية خلال 2023 ومواصلة المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
19:13
الاحتلال يغتال الأسير عبدالرحمن البحش
19:06
انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت
18:41
العداءة الذهبية غيردا تسعى لفوزها الخامس في ماراثون دبي
16:32
الأوقاف: 22250 مسجلا أوليا للحج والكوتا المخصصة للأردن 8 آلاف
16:21
الحبس لشخص انتحل صفة مستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة
16:14
5 قتلى في اصطدام طائرتين بمطار طوكيو
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن