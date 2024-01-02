بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

أبو حماد : لا أردنيين بين المصدرين إلى إسرائيل

منذ 29 ثانية
أبو حماد : لا أردنيين بين المصدرين إلى إسرائيل

وطنا اليوم:قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، الثلاثاء، إن موقف النقابة من التصدير لإسرائيل مرفوض، وهو داعم للفلسطينيين في غزة.
وأضاف أبو حماد، أن من يقومون بعمليات التصدير لإسرائيل 4 أشخاص من ضمنهم أردني واحد أعلن توقفه عن التصدير.
وتابع أن المصدرين الثلاثة الآخرين هم غير أردنيين وغير منتسبين للنقابة.
وأشار إلى أن هناك أشخاصا يمارسون مهنة التصدير وهم غير منتسبين للنقابة.
وأكد أن النقابة لا تسطيع اتخاذ أي إجراء بحق أي مصدر.
ودعا إلى التأكد من أسماء المصدرين قبل نشرها في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك أسماء نشرت وليس لها علاقة بموضوع التصدير.
وكان وزير الزراعة، خالد الحنيفات، قال إنّ الوزارة “لا تمنح رخص تصدير ولا تملك منح رخص التصدير قانونيا، وإنما تمنح رخص استيراد لحماية المنتج المحلي”.
وأضاف الحنيفات، خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه أهم منجزات وزارة الزراعة العام الماضي وأبرز خططها للعام الحالي مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين، أنه “في حال منعت الوزارة التصدير قد يتم رفع قضايا عليها وعلى الحكومة، معتبرا ذلك أنه غير مرتبط بعمل حكومي إنما هو قطاع خاص، حيث إنّ موافقات الاستيراد تكون من الوزارة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:34

4 شهداء وإصابات عدة في استهداف إسرائيلي لمكتب لحماس في بيروت

19:24

البنك المركزي: 3.2 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج

19:21

غالانت: إذا لم ننتصر بغزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط

19:17

مهيدات: نمو صادرات الأدوية خلال 2023 ومواصلة المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

19:13

الاحتلال يغتال الأسير عبدالرحمن البحش

19:06

انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت

18:41

العداءة الذهبية غيردا تسعى لفوزها الخامس في ماراثون دبي

16:32

الأوقاف: 22250 مسجلا أوليا للحج والكوتا المخصصة للأردن 8 آلاف

16:21

الحبس لشخص انتحل صفة مستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة

16:14

5 قتلى في اصطدام طائرتين بمطار طوكيو

16:09

ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 41.157 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول

16:04

المركز الوطني للإبداع يكرّم الفائزين بمسابقة “تميّز” لمشاريع التخرج الجامعية للعام 2023

وفيات
وفيات الثلاثاء 2-1-2024وفيات الإثنين 1-1-2024الزميل الاعلامي خالد جاسر ناشر موقع هرمنا نيوز في ذمة اللهوفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023