أبو حماد : لا أردنيين بين المصدرين إلى إسرائيل

وطنا اليوم:قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، الثلاثاء، إن موقف النقابة من التصدير لإسرائيل مرفوض، وهو داعم للفلسطينيين في غزة.

وأضاف أبو حماد، أن من يقومون بعمليات التصدير لإسرائيل 4 أشخاص من ضمنهم أردني واحد أعلن توقفه عن التصدير.

وتابع أن المصدرين الثلاثة الآخرين هم غير أردنيين وغير منتسبين للنقابة.

وأشار إلى أن هناك أشخاصا يمارسون مهنة التصدير وهم غير منتسبين للنقابة.

وأكد أن النقابة لا تسطيع اتخاذ أي إجراء بحق أي مصدر.

ودعا إلى التأكد من أسماء المصدرين قبل نشرها في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك أسماء نشرت وليس لها علاقة بموضوع التصدير.

وكان وزير الزراعة، خالد الحنيفات، قال إنّ الوزارة “لا تمنح رخص تصدير ولا تملك منح رخص التصدير قانونيا، وإنما تمنح رخص استيراد لحماية المنتج المحلي”.

وأضاف الحنيفات، خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه أهم منجزات وزارة الزراعة العام الماضي وأبرز خططها للعام الحالي مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين، أنه “في حال منعت الوزارة التصدير قد يتم رفع قضايا عليها وعلى الحكومة، معتبرا ذلك أنه غير مرتبط بعمل حكومي إنما هو قطاع خاص، حيث إنّ موافقات الاستيراد تكون من الوزارة”.