4 شهداء وإصابات عدة في استهداف إسرائيلي لمكتب لحماس في بيروت

وطنا اليوم:أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الانفجار الذي استهدف مكتبا لحماس في المشرفية أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وعدد من الإصابات.

وقال المندوب إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية قرب “حلويات الشرق”، مما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.

وتحدثت الوكالة اللبنانية عن سماع دوي انفجار في منطقة المشرفية منذ قليل، ولم تعرف الأسباب حتى الآن.

وبحسب الوكالة شوهدت النيران تندلع في إحدى السيارات.