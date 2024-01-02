البنك المركزي: 3.2 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.3% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 313.5 مليون دولار (222.3 مليون دينار).

أما خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023 فبلغت 3,175.6 مليون دولار (2,251.5 مليون دينار)، مقابل 3,133.1 مليون دولار (2,221.4 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022، بارتفاع نسبته 1.4%.