التربية تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (5404) معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات؛ بواقع (4918) معلمًا و(469) إداريًا.

وأضافت الوزارة أن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية (2082) لرتبة معلم مساعد، و(196) لرتبة إداري تربوي مساعد، و(2100) لرتبة معلم و(44) لرتبة مساند تربوي، و(708) لرتبة معلم أول و(99) لرتبة إداري تربوي أول، و(28) لرتبة معلم خبير و(121) لرتبة إداري تربوي خبير، و(9) لرتبة إداري تربوي قائد.

وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الذين شملتهم الترقيات، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتميز.

وتم نشر أسماء المشمولين بالترقيات على موقع الوزارة الإلكتروني.