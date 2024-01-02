الأمن العام: 23 إصابة بـ3 حوادث مرورية مختلفة خلال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري الصادر عن الأمن العام، بوقوع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي، الثلاثاء، نتج عنه 16 إصابة بين البسيطة والمتوسطة.

وأضاف التقرير المروري أن الحادث كان نتيجة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة على الطريق الصحراوي.

وأشار المصدر إلى أن حالة المصابين وصفت بين الخفيفة والمتوسطة باستثناء حالة واحدة وصفت بالخطيرة.

وبين المصدر، أن جميع الحالات غادرت المستشفى باستثناء 8 حالات أدخلت للمراقبة.

وتابع أنه وقع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متوسطة، تم نقلهم بواسطة كوادر الدفاع المدني.

وتم التعامل مع حادث تدهور واصطدام لمركبة على طريق معان، نتج عنه 3 إصابات متوسطة تم نقلها إلى المركز الطبي.

وبين مندوب الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 3 حوادث مرورية نتج عنها 23 إصابة .

وضبطت الدوريات خلال الـ 24 ساعة الماضية عدة مخالفات خطرة، منها ضبط مركبة تسير بسرعة 80 – 144 ، وضبط سائق غير مرخص في منطقة المفرق.

وختمت الدوريات بنصيحة لجميع السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتجنب المخالفات الخطرة، خاصة فيما يتعلق بالسرعات الزائدة