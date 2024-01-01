إصابات بحادث تدهور حافلة على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:أفاد مصدر طبي، بإصابة 17 شخصا بتدهور حافلة نقل عام متوسطة على الطريق الصحراوي، بالقرب من مدينة الحجاج في منطقة الجيزة.

وذكر ، أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حادث انحراف حافلة نقل متوسطة مساء الاثنين على الطريق الصحراوي وتم نقلهم الي مستشفى النديم الحكومي في مادبا.

وأشار المصدر إلى أن حالة المصابين وصفت بين الخفيفة والمتوسطة باستثناء حالة واحدة وصفت بالخطيرة.

وبين المصدر، أن جميع الحالات غادرت المستشفى باستثناء 8 حالات أدخلت للمراقبة