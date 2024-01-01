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العثور على جثة شاب داخل معصرة زيتون في اربد

منذ ساعتين
العثور على جثة شاب داخل معصرة زيتون في اربد

وطنا اليوم:فتحت الأجهزة الأمنية في اربد ، تحقيقا جنائيا بعد العثور على جثة شاب داخل معصرة زيتون في المحافظة .
وفي التفاصيل حسب مصدر أمني ، أن الأجهزة الأمنية تبلغت بوجود جثة داخل معصرة زيتون في محافظة إربد، اليوم الاثنين، وتم تحويلها إلى مركز الطب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة.
وأضاف المصدر ، تبين أن الجثة تعود لشاب مصري كان ملقى على الأرض في المعصرة.
وتابع أن الطبيب الشرعي حضر إلى الموقع لمعاينة الجثة، قبل أن يتم تحويلها إلى مركز الطب الشرعي لاقليم الشمال .


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