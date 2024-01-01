عشيرة العبادي تفقد اثنين من خيرة شبابها

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمه الله تعالى، مساء يوم الأحد، الشابان (سند منصور حمدان السكارنه العبادي)، والشاب (عبدالمجيد فايز جميل الحسامي) اثر حادث سير مؤسف.

وسيشيع جثمان الشاب الحسامي بعد الصلاة عصر اليوم بمقبره عراق الأمير، فيما سيشيع جثمان الشاب سند العبادي بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد البيطار والدفن بمقبرة البيطار