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جيش الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة

منذ ساعة واحدة
Israeli soldiers take part in ground operations, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, at a location given as Gaza in this handout photo released November 11, 2023. Israeli Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

وطنا اليوم:أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن الألوية التي تم تسريحها تضن لواءي الاحتياط 551 و14 وثلاثة ألوية تدريب.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم السادس والثمانين، بقصف جوي ومدفعي مكثف، لعدة مناطق في القطاع، في الوقت الذي تستبسل فيه المقاومة الفلسطينية بضربها القوات المتوغلة في جميع محاور القتال في القطاع، ففي حين، يتوقع أن يجتمع مجلس حرب الاحتلال الأحد لبحث صفقة تبادل أسرى/ محتجزين جديدة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
وأعلن وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 21,507 والإصابات إلى 55,915 منذ بدء العدوان.
وأكد الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 506 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم 172 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


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