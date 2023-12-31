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التايمز: بريطانيا تستعد لشن هجمات مع الشركاء ضد الحوثيين

منذ ساعة واحدة
التايمز: بريطانيا تستعد لشن هجمات مع الشركاء ضد الحوثيين

وطنا اليوم:قالت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مصادر إن بريطانيا تستعد لشن هجمات منسقة مع الشركاء ضد الحوثيين.
وكان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قال إن الهجمات التي شنها الحوثيون صباح اليوم الأحد على الشحن التجاري غير مقبولة ويجب إنهاؤها، لأنها تزعزع استقرار التجارة العالمية.
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لعدوان إسرائيلي مدعوم أميركيا، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
الى ذلك قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، الأحد، ان “القوات الأميركية اعتدت على 3 زوارق واستشهد 10 من قواتنا”.
وأضاف سريع ان القوات الأميركية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر.
وأكد ان “قواتنا نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة كانت متجهة لموانئ شواطئ فلسطين المحتلة”.
وأشار سريع ، الى ان تحركات القوات الأميركية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة.


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