استشهاد وزير الأوقاف السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف إسرائيلي

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، الأحد، استشهاد وزير الأوقاف وخطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وحصل يوسف سلامة على دكتوراه في التكافل الاجتماعي في الوقف الإسلامي وآثاره في فلسطين، إلى جانب الماجستير في الوقف الإسلامي في فلسطين. كما حصل على ليسانس في أصول الدين، وإجازة في المحاماة الشرعية.

وشغل الشيخ يوسف سلامة المناصب التالية:

وزير الأوقاف والشئون الدينية ( 2005- 2006 م).

وزير الأوقاف والشئون الدينية المكلف (1998 -2005م) .

وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية (96-1998م) .

وكيل مساعد ومسؤول الأوقاف (94-1996م) .

محاضر بجامعة الأزهر بغزة (93-1994م) .

مدير الوعظ والإرشاد بالأزهر (92-1993م) .

أمين المجلس الأكاديمي بمعهد الأزهر بغزة (90-1992م) .

مدير العلاقات العامة بالأزهر (84- 1990م) .

في مجال التربية والتعليم (74- 1984م)