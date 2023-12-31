بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد وزير الأوقاف السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف إسرائيلي

منذ 3 ساعات
استشهاد وزير الأوقاف السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف إسرائيلي

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، الأحد، استشهاد وزير الأوقاف وخطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.
وحصل يوسف سلامة على دكتوراه في التكافل الاجتماعي في الوقف الإسلامي وآثاره في فلسطين، إلى جانب الماجستير في الوقف الإسلامي في فلسطين. كما حصل على ليسانس في أصول الدين، وإجازة في المحاماة الشرعية.

وشغل الشيخ يوسف سلامة المناصب التالية:

وزير الأوقاف والشئون الدينية ( 2005- 2006 م).

وزير الأوقاف والشئون الدينية المكلف (1998 -2005م) .

وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية (96-1998م) .

وكيل مساعد ومسؤول الأوقاف (94-1996م) .

محاضر بجامعة الأزهر بغزة (93-1994م) .

مدير الوعظ والإرشاد بالأزهر (92-1993م) .

أمين المجلس الأكاديمي بمعهد الأزهر بغزة (90-1992م) .

مدير العلاقات العامة بالأزهر (84- 1990م) .

في مجال التربية والتعليم (74- 1984م)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:44

جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

14:41

حضور نسائي مكثف لندوة حزب نماء حول مشاركة المرأة في التنمية المحلية

14:32

مقتل ضابط وجندي من الاحتلال في معارك شمال ووسط قطاع غزة

14:26

تعديلات في الحكومة الاحتلال .. يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية

14:16

القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا 3 زوارق حوثية وقتلنا طواقمها

14:10

التربية: ترفيعات لنحو 21 ألف معلم ومعلمة

14:06

مهيدات: استحداث أسس لتبسيط إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية

14:04

اتحاد الدارتس يستكمل تحضيرات مقره الجديد

14:02

نتنياهو يهاجم جنوب إفريقيا عقب اتهامه بالإبادة الجماعية

12:49

اطلاق منصة الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

12:43

طقس العرب : خمسينية هذا الشتاء أقوى من المربعانية

12:36

رحلة عمرة لـ400 يتيم ويتيمة في الأردن

وفيات
وفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023