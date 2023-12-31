انخفاض سعر الخيار في السوق المركزي

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3305 أطنان، منها 2038 طن خضار، و962 طن فواكه، و304 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 15و 40 قرشا، والبندورة 8 و10 قروش، والجزر 40 و50 قرشا، والخيار 30 و50 قرشا، والزهرة 15و25 قرشا، والليمون 30 و40 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا