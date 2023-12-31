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سخرية واسعة من فيديو أدرعي : حلل يا دويري

منذ 6 ثواني
سخرية واسعة من فيديو أدرعي : حلل يا دويري

وطنا اليوم:أصبح الناطق الإعلامي بإسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي، حديث رواد وسائل التواصل الاجتماعيّ، وذلك بعد أن ظهر في مقطعٍ مصور داخلَ نفقٍ فارغٍ في قطاع غزة، وطلبَ في نهاية هذا المقطع المصور، المُحلِّلَ الإستراتيجيّ والعسكري لقناة الجزيرة اللواء فايز الدويري بأن يُحلل ما قاله بقوله: “حلّل يا دويري”.
واعتبر مُدوّنون، أنّ أدرعي يقوم بلغته العربية الضعيفة بالسخرية من نفسه، وليس من المقاومة، مشيرين إلى أنّ هذا المقطع ما كان ليتمّ إلا بآلاف الجنود الخائفين الذين يحرسونه.
وتفاعلوا مع الفيديو الذي تصدّر ترند، بالتأكيد على الفرق بين المقاوِم الذي قالَ “حلل يا دويري” بعفويّة، وقوة، في حين أنّ أدرعي يمارس الكذب والادعاء، حسب تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
زيقوم الفريق العربي في وحدة المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بنشاط مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يكاد يمر يوم إلا وينشر رسائل مصورة ومنشورات على تويتر وفيسبوك.
وينفي أدرعي وقوف إسرائيل خلف حوادث استهداف المدنيين في المدارس أو المستشفيات وما شابه، ويلقي بالمسؤولية عن ذلك على المقاومة بحجة أنها تتخذ من المدنيين دروعا بشرية أو تُخزن الأسلحة وتطلق الصواريخ من مناطق مدنية مأهولة.


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