اصابة 4 جنود صهاينة في عملية دهس جنوبي الخليل

وطنا اليوم:قال مصدر، الجمعة، إنه أصيب أربعة مستوطنين بعملية دهس قرب مدينة دورا جنوب الخليل.

وأضاف أن جيش الاحتلال انتشر بشكل مكثف في محيط موقع العملية قرب، وعمل على إغلاق كل الطرق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر خلال محاولتها الوصول لمنفذ العملية.

وبين أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من الصحفيين، لمنعهم من تغطية الحدث، وحطمت معداتهم